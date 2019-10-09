Сенат США опубликовал доклад о влиянии России на выборы 2016

Комитет по разведке Сената Соединенных Штатов Америки опубликовал новый отчет, где считает, что хакеры из "Агентства интернет-исследований" помогли Дональду Трампу во время президентских выборов 2016 года, по указанию российских властей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на доклад.

В опубликованной второй части доклада подтверждается, что фабрика троллей "Агентства Интернет-исследований", стремилась повлиять на президентские выборы в США в 2016 году, нанося ущерб кампании Хиллари Клинтон.

Отмечается, что в отчете описываются масштабы вмешательства Российской Федерации в выборы 2016 года. Также подчеркивается, что перед выборами президента США 2020 года российские власти могут попытаться снова повлиять на результаты голосования.

Кроме того, в докладе содержится призыв к техническим фирмам предоставлять всю информацию государственным органам, чтобы помешать усилиям по дезинформации за рубежом, а законодателям рассмотреть законодательство, способствующее такому обмену. Документ также призывает исполнительную власть создать межведомственную целевую группу, занимающуюся мониторингом и предотвращением попыток вмешательства в выборы со стороны иностранцев в интернете.

По данным комитета, вмешательство осуществлялось "Агентством Интернет-исследований", которое находится в Санкт-Петербурге и принадлежит приближенному к Кремлю бизнесмену Евгению Пригожину.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что специальный комитет по разведке Конгресса США предостерег о возможном вмешательстве РФ в будущую избирательную кампанию 2020 года.

Кроме того, Министерство финансов США ввел санкции против двух граждан России и трех компаний из-за вмешательства в президентские выборы 2016 года. В частности, санкции были введены против Дениса Кузьмина и Игоря Нестерова, которые связаны с "Агентством интернет-исследований" бизнесмена Евгения Пригожина.