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НАТО будет способствовать созданию военных возможностей Украины, - Столтенберг

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Рига, Среда 01 декабря 2021 16:13
НАТО будет способствовать созданию военных возможностей Украины, - Столтенберг Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

НАТО продолжит активно способствовать созданию военных возможностей Украины. Альянс заинтересован в том, чтобы она могла эффективно себя защищать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию генсека НАТО Йенса Столтенберга.

"НАТО будет активно способствовать созданию военных возможностей Украины и Грузии, которые обеспечат им возможность защищать себя. Мы проводим учения, обеспечиваем обмен информацией, поставляем технику, также поддерживаем процесс реформ", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что по итогам саммита в Риге министры иностранных дел стран НАТО заявили о необходимости избежать эскалации на границе Украины и Российской Федерации.

До этого Столтенберг подчеркнул, что НАТО не гарантирует безопасность Украине, поскольку она не является его членом.

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НАТО Украина Йенс Столтенберг
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