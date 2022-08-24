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Россия за пол года войны потеряла военной техники более чем на 16 млрд долларов

Фото: Россия за пол года войны потеряла военной техники более чем на 16 млрд долларов (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

За пол года войны российская сторона потеряла почти 2000 танков, 234 самолета и 15 кораблей, на общую сумму в почти 16,6 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Forbes.

С 24 февраля российская армия потеряла 12 142 единицы техники на $16,56 млрд долларов. Во время подсчетов, не была учтена стоимость ракет, которыми российская армия била по территории Украины.

Самой большой потерей оккупантов стало потопление флагмана Черноморского флота - ракетного крейсера "Москва". Его стоимость определялась в 750 млн долларов. Украинским военным удалось потопить корабль в апреле этого года.

На острове Змеиный, который украинской армии удалось освободить и в окрестных водах были уничтожены российской техники на 165 млн долларов. Военным удалось уничтожить восемь зенитных комплексов типов "Тор", "Панцирь" и "Стрела".

Наибольшие потери российской армии за единицу:

  • ракетный крейсер "Москва" - 750 млн долларов;
  • самолет Ил-76 - 86 млн долларов;
  • десантный корабль "Саратов" - 75 млн долларов;
  • самолет Су-30СМ - 50 млн долларов;
  • самолет Су-34 - 40 млн долларов.

В августе на военном аэродроме Саки в оккупированном Крыму было уничтожено 9 российских военных самолетов. Это считается самой большой потерей авиации России со времен Второй мировой войны.

Больше всего потерь русская армия понесла в первую неделю вторжения. Тогда ВСУ уничтожили технику врага на 2,2 млрд долларов. Среди общих потерь в технике преобладают уничтоженные самолеты. В дальнейшем по списку идут танки, бронированные боевые машины, вертолеты и системы ПВО.

Напомним, что ранее СБУ уничтожила технику РФ на десятки миллионов долларов.

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