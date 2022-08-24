Росія за пів року війни втратила військової техніки на понад 16 млрд доларів

За пів року війни російська сторона втратила майже 2000 танків, 234 літаки та 15 кораблів, на загальну суму у майже 16,6 млрд доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Forbes.
З 24 лютого російська армія втратила 12 142 одиниці техніки на $16,56 млрд доларів. Під час підрахунків, не була врахована вартість ракет, якими російська армія била по території України.
Найбільшою втратою окупантів стало потоплення флагмана Чорноморського флоту - ракетного крейсера "Москва". Його вартість визначалась у 750 млн доларів. Українським військовим вдалось потопити корабель у квітні цього року.
На острові Зміїний, який українській армії вдалось звільнити та у навколишніх водах було знищено російської техніки на 165 млн доларів. Військовим вдалось знищити вісім зенітних комплексів типів "Тор", "Панцир" та "Стріла".
Найбільші втрати російської армії за одиницю:
У серпні на військовому аеродромі Саки в окупованому Криму було знищено 9 російських військових літаків. Це вважається найбільшою втратою авіації Росії з часів Другої світової війни.
Найбільше втрат російська армія зазнала у перший тиждень вторгнення. Тоді ЗСУ знищили техніку ворога на 2,2 млрд доларів. Серед загальних втрат у техніці переважають знищені літаки. Надалі по списку йдуть танки, броньовані бойові машини, гелікоптери та системи ППО.
Нагадаємо, що раніше СБУ знищила техніку РФ на десятки мільйонів доларів.
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