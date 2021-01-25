Россия может снова покинуть ПАСЕ. Названо условие

Фото: Леонид Слуцкий (duma.gov.ru)

Российская делегация может снова покинуть Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ). Это произойдет, если ее полномочия не подтвердят в полном объеме в среду, 27 января.

Об этом заявил член российской делегации Леонид Слуцкий, передает "РИА Новости".

В частности, он пожаловался, что полномочия России были оспорены по инициативе с украинской стороны.

"В нашей позиции по этому вопросу ничего не менялось: если полномочия России в ПАСЕ не подтверждаются в полном объеме, делегация покинет Страсбург и не будет участвовать в сессиях ПАСЕ. Мы не приемлем никаких противоправных ограничений и санкций", - добавил Слуцкий.

Он также выразил надежду, что ПАСЕ "хватит здравого смысла не доводить до нового кризиса отношения с Россией".

Напомним, сегодня по инициативе Украины в ПАСЕ официально обжаловали полномочия российской делегации. Предложение поддержали 38 делегатов при необходимых 30. Теперь слово за регламентным комитетом ПАСЕ, который должен вынести этот вопрос на всеобщее голосование в среду.

В прошлом году ПАСЕ вернула полномочия российской делегции. Ее лишили права голоса в ассамблее и исключили из всех руководящих органов в 2014 году после оккупации Крыма.