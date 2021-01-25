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Росія може знову залишити ПАРЄ. Названо умову

Страсбург, Понеділок 25 січня 2021 13:28
Росія може знову залишити ПАРЄ. Названо умову
Фото: Леонід Слуцький (duma.gov.ru)
Автор: РБК-Україна

Російська делегація може знову залишити Парламентську асамблею Ради Європи (ПАРЄ). Це відбудеться, якщо її повноваження не підтвердять у повному обсязі у середу, 27 січня.

Про це заявив член російської делегації Леонід Слуцький, передає "РИА Новости".

Зокрема, він поскаржився, що повноваження Росії були оскаржені за ініціативою української сторони.

"У нашій позиції з цього питання нічого не змінювалося: якщо повноваження Росії в ПАРЄ не підтверджуються в повному обсязі, делегація залишить Страсбург і не буде брати участь в сесіях ПАРЄ. Ми не приймаємо жодних протиправних обмежень і санкцій", - додав Слуцький.

Він також висловив сподівання, що ПАРЄ "вистачить здорового глузду не доводити до нової кризи відносини з Росією".

Нагадаємо, сьогодні за ініціативою України в ПАРЄ офіційно оскаржили повноваження російської делегації. Пропозицію підтримали 38 делегатів при необхідних 30. Тепер слово за регламентним комітетом ПАРЄ, який має винести це питання на загальне голосування в середу.

Минулого року ПАРЄ повернула повноваження російської делегціі. Її позбавили права голосу в асамблеї і виключили з усіх керівних органів в 2014 році після окупації Криму.

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