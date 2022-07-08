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Россия похвасталась применением в Украине очередной "вундерваффе", но подтверждений нет

Фото: һосійські дроны-камикадзе Ланцет (armyinform.com)
Автор: Евгений Прокопенко

Российские пропагандистские СМИ распространили информацию об использовании в войне против Украины очередного "эксклюзивного" оружия. Речь идет о дрон-камикадзе "Ланцет".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АрміяInform.

В сообщениях со ссылкой на представителя корпорации "Ростех" речь шла о том, что оккупанты якобы длительное время наносят удары по тылам украинских войск с помощью "современных" дронов-камикадзе "Ланцет". В то же время, уже традиционно, никакого подтверждения этому россияне не предоставили.

На сегодня же единственным, хоть и довольно сомнительным свидетельством участия "Ланцета" в боевых действиях, остается прошлогодний пропагандистский сюжет из Сирии. Там россияне хвастаются, как их дрон уничтожает технику и живую силу.

По сути, "Ланцет" является доработанной версией другого дрона-камикадзе этой компании - "Куб-БЛА".

На сегодня известно о существовании двух версий ударного беспилотника - "Ланцет-1" и "Ланцет-3". Оба имеют одинаковый планер с двойными Х-образными крыльями и похожими внутренними системами. Основным же отличием являются размеры и полезная нагрузка. Максимальный взлетный вес "Ланцет-3" достигает 12 кг, "Ланцет-1" - 5 кг, с боевыми частями 3 кг и 1 кг соответственно.

Напомним, не желая признавать неудачи на фронтах и провал вторжения, Москва пытается найти свое "чудо-оружие".

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