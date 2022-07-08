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Росія похизувалася застосуванням в Україні чергової "вундерваффе", але підтверджень немає

Фото: hосійські дрони-камікадзе Ланцет (armyinform.com)
Автор: Євгеній Прокопенко

Російські пропагандистські ЗМІ розповсюдили інформацію про використання у війні проти України чергової "ексклюзивної" зброї. Мова йде про дрон-камікадзе "Ланцет".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АрміяInform.

У повідомленнях із посиланням на представника корпорації "Ростех" йшлося про те, що окупанти нібито тривалий час завдають ударів по тилах українських військ за допомогою "найсучасніших" дронів-камікадзе "Ланцет". Водночас, уже традиційно, жодного підтвердження цьому росіяни не надали.

На сьогодні ж єдиним, хоч і доволі сумнівним свідченням участі "Ланцета" у бойових діях, лишається торішній пропагандистський сюжет із Сирії. Там росіяни хизуються, як їхній дрон знищує техніку та живу силу.

По суті, "Ланцет" є доопрацьованою версією іншого дрона-камікадзе цієї компанії - "Куб-БЛА".

На сьогодні відомо про існування двох версій ударного безпілотника - "Ланцет-1" і "Ланцет-3". Обидва мають однаковий планер з подвійними Х-подібними крилами і схожими внутрішніми системами. Основною ж відмінністю є розміри та корисне навантаження. Максимальна злітна вага "Ланцет-3" сягає 12 кг, "Ланцет-1" - 5 кг, з бойовими частинами 3 кг і 1 кг відповідно.

Нагадаємо, не бажаючи визнавати невдачі на фронтах і провал вторгнення, Москва намагається знайти свою "чудо-зброю".

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