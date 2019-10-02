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Россия погасила весь долг по взносам в Совет Европы

Новости » Политика    02.10.2019 - 17:50
Россия погасила весь долг по взносам в Совет Европы
Фото: Мария Пейчинович-Бурич (facebook com WPLeadersOrg)

РФ не платила взносы в течение трех лет

Российская Федерация выплатила все долги по взносам в Совет Европы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

По словам генерального секретаря организации Мария Пейчинович-Бурич, 2 октября все трехлетние задолженности России были выплачены.

"В начале мы были очень обеспокоены тем, что происходит в области финансирования в связи с неуплатой в течение трех лет взносов одной из крупнейших стран в бюджет. Сегодня все трехлетние отставания и задолженности выплачены", - заявила она.

Также она добавила, что хотела бы посетить Россию, чтобы обсудить "кризисные" вопросы, которые "нужно урегулировать".

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, российская делегация не платила долги с 2016 года и внесла деньги только через три года после возвращения в ПАСЕ. Также, пресс-секретарь Совета Европы Даниэль Хогель заявил, что Российская Федерация сделала взнос в бюджет по 2019 год.

Кроме того, решение о возвращении делегации Российской Федерации поддержали 118 членов ПАСЕ, против были 62. Еще 10 членов воздержались от голосования. В полном составе резолюцию о возвращении поддержали Франции, Турции, Азербайджана, Испании, Италии, Норвегии, Австрии, Словакии, Португалии, Сербии.

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