Россия подтвердила, что крейсер "Москва" затонул

Министерство обороны России подтвердило, что ракетный крейсер "Москва" утонул в Черном море. Вчера украинские военные заявили, что нанесли ракетный удар по этому российскому кораблю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание " РИА Новости ".

Как утверждают в российском министерстве, крейсер "Москва" затонул во время буксировки в порт назначения после повреждения корпуса, полученного "в результате пожара от детонации боезапаса". Однако из-за штормовой погоды корабль утонул.

Минобороны РФ продолжает воздерживаться от подтверждения того, что по крейсеру "Москва" был нанесен удар украинскими противокорабельными ракетами "Нептун".