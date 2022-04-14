Росія підтвердила, що крейсер "Москва" затонув

Міністерство оборони Росії підтвердило, що ракетний крейсер "Москва" потонув в Чорному морі. Вчора українські військові заявили, що завдали ракетного удару по цьому російському кораблю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання " РИА Новости ".

Як стверджують в російському міністерстві, крейсер "Москва" затонув під час буксирування до порту призначення після пошкодження корпусу, отриманого "в результаті пожежі від детонації боєзапасу". Однак через штормову погоду корабель потонув.

Міноборони РФ продовжує утримуватися від підтвердження того, що по крейсеру "Москва" було завдано удару українськими протикорабельними ракетами "Нептун".