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Росія підтвердила випробування ракети, що знищила в космосі супутник

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Вівторок 16 листопада 2021 16:43
Росія підтвердила випробування ракети, що знищила в космосі супутник Фото: (nasa.gov)
Автор: Валерія Поліщук

У понеділок, 15 листопада, Росія провела випробування, в рамках яких був знищений супутник радіотехнічної розвідки з серії "цілина-Д". В рамках випробувань протисупутникової ракети Росія знищила супутник"Космос-1408".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання РБК.

Знищений космічний супутник був виведений на орбіту ще в 1982 році.

При цьому в Міноборони РФ заявили, що осколки супутника нібито не становлять загрози для орбітальних апаратів.

"США достеменно відомо, що утворилися фрагменти за часом випробувань і за параметрами орбіти не представляли і не будуть нести загрози для орбітальних станцій, космічних апаратів і космічної діяльності. Фрагменти внесені в головний каталог вітчизняної системи контролю космічного простору і відразу взяті на супровід до припинення їх існування", - заявили у відомстві.

Нагадаємо, в космічному командуванні США заявили, що Росія " продовжує розробку систем протикосмічної зброї, що підриває стратегічну стабільність і становить загрозу для всіх країн".

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