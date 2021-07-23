Россия подала жалобу в ЕСПЧ против Украины, а в Киеве подтвердили новые случаи штамма "Дельта": новости за 22 июля

Россия подала иск против Украины в Европейский суд по правам человека, в Александровской больнице Киева подтвердили новые случаи штамма "Дельта", число жертв наводнения в Германии достигло 175. Подробнее о том, что произошло в четверг, 22 июля - в материале РБК-Украина.
Впервые в истории: Россия подала жалобу в ЕСПЧ против Украины
Россия подала иск против Украины в Европейский суд по правам человека. Российская Федерация впервые подала жалобу против Украины в ЕСПЧ.
В списке претензий, которые Москва выдвигает к Киеву - десять пунктов:
СБУ заблокировала сеть агентов ФСБ РФ. Среди них - чиновники и правоохранители
Служба безопасности Украины совместно с контроразведкой и внутренней безопасностью блокировала деятельность агентурной сети ФСБ РФ. Она действовала на территории Херсонской области.
Организатором сети был бывший сотрудник регионального управления СБУ. Он уволился со службы в 2014 году и во время выезда в Российскую Федерацию был завербован сотрудниками ФСБ РФ.
В Киеве подтвердили шесть новых случаев штамма "Дельта"
В Александровской больнице города Киева первичным тестированием выявили шесть случаев COVID-19 штамма "Дельта". Его подтвердили у людей разного возраста - от 21 до 73 лет.
Ранее в Украине было официально подтверждено четыре случая заражения "Дельта" штаммом коронавируса. Два в Закарпатской области и два в Киеве.
Число жертв наводнения в Германии достигло 175
В результате наводнения в Германии подтверждена гибель 175 человек. Общий ущерб может достигнуть 5 млрд евро.
Сообщается, что в результате наводнения погибли не менее 175 человек - 128 в земле Рейнланд-Пфальц и 47 в земле Северный Рейн-Вестфалия. В наиболее пострадавшем регионе Арвайлер (Рейнланд-Пфальц) по-прежнему числятся пропавшими без вести более 150 человек. При этом спасатели не рассчитывают на то, что в этом списке есть выжившие.
В Киеве после ремонта открылся Центральный автовокзал: как он выглядит и что там нового
В Киеве открылся Центральный автовокзал, в котором проводили масштабную реконструкцию. Теперь на все три этажа можно подняться и спуститься на эскалаторах. Также есть лифт и другие "фишки".
Так, у выходов на платформы есть пандусы. Внутри здания работают кондиционеры. Кроме того, планируется установка автоматических камер хранения и боксов для зарядки мобильных телефонов. Также в здании вокзала уже работает гостиница с номерами нескольких категорий. Есть и платная VIP-зона ожидания, как в аэропорту. На первом этаже находится зона шопинга, камеры хранения, туалет и охрана. На втором этаже - кассы, фудкорт, администрация и зона ожидания. На третьем - отель, хостел и лаунж-зона.
Стоит ли брать зонты: синоптики рассказали, какой будет погода сегодня
Погода в Украине 23 июля будет приятной и практически без дождей. Температура воздуха не поднимется выше 28 градусов, а небольшие осадки ожидаются только в двух областях.
В западной части Украины незначительные дожди пройдут в Закарпатской и Черновицкой областях. При этом температура воздуха составит +23+25. На остальной территории саны без осадков.