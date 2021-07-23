Россия подала жалобу в ЕСПЧ против Украины, а в Киеве подтвердили новые случаи штамма "Дельта": новости за 22 июля

Россия подала иск против Украины в Европейский суд по правам человека, в Александровской больнице Киева подтвердили новые случаи штамма "Дельта", число жертв наводнения в Германии достигло 175. Подробнее о том, что произошло в четверг, 22 июля - в материале РБК-Украина.

Впервые в истории: Россия подала жалобу в ЕСПЧ против Украины

Россия подала иск против Украины в Европейский суд по правам человека. Российская Федерация впервые подала жалобу против Украины в ЕСПЧ.

В списке претензий, которые Москва выдвигает к Киеву - десять пунктов:

Гибель людей во время Евромайдана в 2014 году, при пожаре в Доме Профсоюзов в Одессе и во время проведения операции на Донбассе;

"практика подавления свободы слова и преследования инакомыслящих" путем запрета работы СМИ и журналистов;

дискриминация русскоговорящего населения и вытеснение русского языка из общественной сферы;

дискриминация российского бизнеса;

гибель людей и уничтожение имущества "в результате обстрелов Вооруженными силами Украины сопредельной территории Российской Федераци";

лишение жителей Донбасса возможности участия в выборах в центральные органы власти;

блокирование Северо-Крымского канала "как основного источника пресной воды для жителей Крымского полуострова";

нападения на дипломатические представительства России;

крушение самолета "Малазийских авиалиний" 17 июля 2014 года «вследствие незакрытия властями Украины воздушного пространства над зоной боевых действий".

"отказ от оказания необходимой правовой помощи российским следственным органам в расследовании совершенных преступлений".

СБУ заблокировала сеть агентов ФСБ РФ. Среди них - чиновники и правоохранители

Служба безопасности Украины совместно с контроразведкой и внутренней безопасностью блокировала деятельность агентурной сети ФСБ РФ. Она действовала на территории Херсонской области.

Организатором сети был бывший сотрудник регионального управления СБУ. Он уволился со службы в 2014 году и во время выезда в Российскую Федерацию был завербован сотрудниками ФСБ РФ.

В Киеве подтвердили шесть новых случаев штамма "Дельта"

В Александровской больнице города Киева первичным тестированием выявили шесть случаев COVID-19 штамма "Дельта". Его подтвердили у людей разного возраста - от 21 до 73 лет.

Ранее в Украине было официально подтверждено четыре случая заражения "Дельта" штаммом коронавируса. Два в Закарпатской области и два в Киеве.

Число жертв наводнения в Германии достигло 175

В результате наводнения в Германии подтверждена гибель 175 человек. Общий ущерб может достигнуть 5 млрд евро.

Сообщается, что в результате наводнения погибли не менее 175 человек - 128 в земле Рейнланд-Пфальц и 47 в земле Северный Рейн-Вестфалия. В наиболее пострадавшем регионе Арвайлер (Рейнланд-Пфальц) по-прежнему числятся пропавшими без вести более 150 человек. При этом спасатели не рассчитывают на то, что в этом списке есть выжившие.

В Киеве после ремонта открылся Центральный автовокзал: как он выглядит и что там нового

В Киеве открылся Центральный автовокзал, в котором проводили масштабную реконструкцию. Теперь на все три этажа можно подняться и спуститься на эскалаторах. Также есть лифт и другие "фишки".

Так, у выходов на платформы есть пандусы. Внутри здания работают кондиционеры. Кроме того, планируется установка автоматических камер хранения и боксов для зарядки мобильных телефонов. Также в здании вокзала уже работает гостиница с номерами нескольких категорий. Есть и платная VIP-зона ожидания, как в аэропорту. На первом этаже находится зона шопинга, камеры хранения, туалет и охрана. На втором этаже - кассы, фудкорт, администрация и зона ожидания. На третьем - отель, хостел и лаунж-зона.

Стоит ли брать зонты: синоптики рассказали, какой будет погода сегодня

Погода в Украине 23 июля будет приятной и практически без дождей. Температура воздуха не поднимется выше 28 градусов, а небольшие осадки ожидаются только в двух областях.

В западной части Украины незначительные дожди пройдут в Закарпатской и Черновицкой областях. При этом температура воздуха составит +23+25. На остальной территории саны без осадков.