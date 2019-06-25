Россия подала заявку на подтверждение своих полномочий в ПАСЕ

Российская делегация подала заявку на подтверждение своих полномочий в ПАСЕ. Об этом заявил первый заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации Вячеслав Володин, сообщают росСМИ.

Также по словам вице-спикера Госдумы Петра Толстого, "Украине и Британии не удалось затянуть процес принятия резолюции ПАСЕ, не смотря на внесение более 200 поправок".

"Но, кроме потраченного времени и нервов своих европейских коллег, они ничего так и не добились, поправки были отклонены: мы подаем заявку на подтверждение своих полномочий", - сказал Толстой.

Напомним, МИД Украины заявил что принятая Парламентской Ассамблеей Совета Европы резолюция по возврату РФ в ПАСЕ является недопустимой уступкой Российской Федерации, которая осуществляет вооруженную агрессию против Украины.

Ранее сообщалось, что ПАСЕ поддержала резолюцию о возвращении делегации Российской Федерации. За такое решение проголосовали 118 членов ПАСЕ, против были 62, 10 воздержались.

По результатам голосования резолюцию в полном составе поддержали делегации из Франции, Турции, Азербайджана, Испании, Италии, Норвегии, Австрии, Словакии, Португалии, Сербии. Частично решение о возвращении РФ в ПАСЕ поддержали Германия, Швейцария, Молдова, Чехия, Армения и Нидерланды.