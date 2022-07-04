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Россия платит общественным деятелям за пропаганду, - спецслужбы Болгарии

Фото: президент РФ Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Валерия Полищук

Болгарские спецслужбы располагают данными о том, что Россия платит около 2 тысяч евро в месяц общественным деятелям, журналистам и политикам за распространение своей пропаганды в стране.

Об этом заявила пресс-секретарь правительства и глава канцелярии премьер-министра Болгарии Лена Бориславова, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euroactiv.

По ее словам, средства были переданы болгарским политикам, известным журналистам, аналитикам, политологам и другим лицам, выступающим в государственных СМИ. Российское государство платило им за формирование общественного мнения.

"Всем вам, кто бесплатно плюет на ЕС и НАТО, а также поддерживает действия Путина в Украине, следует знать. Вы испорчены. Тем, кто вдохновляет вас на это, платят. Ежемесячно", - добавила она.

По ее словам, некоторые ораторы привыкли запутывать публику и играть на заблуждениях и страхах.

Напомним, накануне Болгария выслала 70 российских дипломатов.

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