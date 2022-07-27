Россия планирует захватить больше территории для аннексии, но вряд ли сможет, - ISW
Аналитики Института изучения войны (ISW) предполагают, что Россия имеет целью захватить еще территории Украины перед проведением референдумов и аннексией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ISW.
Руководство, поддерживаемое Россией, продолжает провозглашать сроки для захвата дополнительной украинской территории, вероятно, чтобы поддержать текущую подготовку к референдумам по поводу присоединения этих территорий к Российской Федерации.
Заместитель министра информации так называемой "ДНР" Даниил Бессонов 25 июля заявил, что фейковая республика рассчитывает захватить всю Донецкую область до конца августа.
Ранее разные российские и западные источники сообщали, что Россия намерена провести референдумы на оккупированных территориях в первой половине месяца, вероятно, примерно 11 сентября.
Поддерживаемая Россией так называемая оккупационная власть, вероятно, настаивает на установлении сроков для военных целей, чтобы поддержать условия ускоренной аннексии, хотя российские войска вряд ли оккупируют значительную дополнительную территорию в Украине до начала указанного срока аннексии.
Ключевые выводы аналитиков института:
- Оккупационное руководство объявляет ускоренные сроки для захвата украинской территории, чтобы согласовать усилия Кремля по подготовке к аннексии оккупированных территорий.
- Российские войска захватили незначительные территории к северо-востоку от Бахмута и продолжают бои к востоку и югу от Бахмута.
- Силы РФ совершили ограниченную атаку северо-западнее Изюма, вероятно, чтобы обезопасить российские тыловые районы на линии Изюм-Славянск.
- Оккупанты произвели ограниченные обстрелы на юго-западе от города Донецк вблизи границы Запорожской области.
- Российские войска сосредоточились на обороне оккупированных рубежей и совершили ограниченный наземный штурм на северо-западе Херсонской области.
- Украинские войска продолжали наносить удары по российским материально-техническим узлам в Херсонской области.
- Кремль продолжает формирование региональных добровольческих батальонов для введения в Украину.
- Истоки информации украинской разведки продолжают раскрывать планы Кремля по поводу аннексии оккупированной Украины путем фальсифицированных референдумов.
Напомним, Вооруженные силы Украины остановили контрнаступление оккупантов в Херсонской области. Впоследствии наши защитники авиационными ударами уничтожили командно-наблюдательный пункт Росгвардии.
Украинская армия в последнее время все чаще бьет высокоточным оружием по складам противника в Херсонской, Запорожской областях и на Донбассе.
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