Росія планує захопити більше території для анексії, але навряд чи зможе, - ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що Росія має на меті захопити ще території України перед проведенням референдумів і анексією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на IS https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-july-26 W.

Керівництво, підтримуване Росією, продовжує проголошувати терміни для захоплення додаткової української території, ймовірно, щоб підтримати поточну підготовку до референдумів з приводу приєднання цих територій до Російської Федерації.

Заступник міністра інформації так званої "ДНР" Данило Безсонов 25 липня заявив, що фейкова Республіка розраховує захопити всю Донецьку область до кінця серпня.

Раніше різні російські і західні джерела повідомляли, що Росія має намір провести референдуми на окупованих територіях в першій половині місяця, ймовірно, приблизно 11 вересня.

Підтримувана Росією так звана окупаційна влада, ймовірно, наполягає на встановленні термінів для військових цілей, щоб підтримати умови прискореної анексії, хоча російські війська навряд чи окупують значну додаткову територію в Україні до початку зазначеного терміну анексії.

Ключові висновки аналітиків інституту: