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Россия планирует взять под постоянный контроль Запорожскую АЭС, - МАГАТЭ

Автор: Роман Мирончук

Украина заявила Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) о том, что Россия планирует взять под постоянный контроль Запорожскую АЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МАГАТЭ.

"Украина сообщила МАГАТЭ, что Россия планирует получить полный и постоянный контроль над Запорожской атомной электростанцией под управлением "Росатома", - говорится в сообщении.

При этом генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев на встрече с главой МАГАТЭ Рафаэлем Мариано Гросси отрицал такое намерение.

Отметим, в данное время Запорожская АЭС находится под контролем российских оккупантов.

10 марта МАГАТЭ потеряло связь с захваченной россиянами Запорожской АЭС. Системы мониторинга ядерных материалов ЗАЭС перестали передавать данные организации.

Через два дня, 12 марта, МАГАТЭ восстановило связь с системами мониторинга с Запорожской АЭС.

Мы также писали о том, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что за попытки признать присутствие России на АЭС Украины будут бить по рукам.

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Война России против УкраиныЗапорожская АЭС