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Россия не планирует вводить российских миротворцев на Донбасс

Автор: Андрей Козловский

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил идею ввода российских миротворцев в Донбасс. Он заявил, что Кремль выступает против такого решения.

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Об этом сообщает "Взгляд".

В ответ на вопрос журналистов, хотела бы Москва на каких-то условиях ввести миротворцев на Донбасс, как это случилось в Карабахе, Песков заявил, что "не хотелось бы прибегать к такому инструменту".

"Москва не хотела бы, чтобы где-то велись боевые действия, чтобы приходилось прибегать к такому инструменту (как введение миротворцев, - ред. ), вот чего хотела бы Москва", - сказал Песков.

Напомним, накануне в Армении приземлился самолет с офицерами командования российской миротворческой миссии в Нагорном Карабахе.

Мониторинговый центр по контролю и перемирию в Нагорном Карабахе могут разместить за пределами зоны конфликта, однако это будут решать в ходе переговоров.

Кроме того, РБК-Украина писало, что Украина также рассматривает вариант введения на Донбасс миротворческой миссии под эгидой ОБСЕ.

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