Россия планирует увеличить интенсивность применения ДРГ на Донбассе, - разведка

Командование российско-оккупационных сил намерено увеличить интенсивность применения диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

По данным Главного управления разведки, для увеличения интенсивности применения ДРГ боевики обустраивают дополнительные проходы на участках минно-взрывных заграждений.

"При минировании новых участков местности составляются детальные схемы, которые должны обеспечить российским диверсантам скрытый и быстрый проход своих минных полей", - добавили в ведомстве.

Ситуация на Донбассе по состоянию на 11 марта (mil.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что пророссийские боевики на Донбассе обстреляли окрестности населенного пункта Марьинка. Под обстрел боевиков попала общеобразовательная школа. Ученики и персонал были эвакуированы в бомбоубежище.

Также РБК-Украина писало, что оккупационные силы обвинили украинских военных в якобы обстреле жилых кварталов оккупированной Горловки. В штабе ООС эту информацию опровергли, добавив, что боевики нередко сами прибегают к обстрелу оккупированных ими населенных пунктов с целью дискредитации украинских военных.