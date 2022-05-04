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Россия планирует провести в разрушенном Мариуполе "парад" на 9 мая, - разведка

Фото: заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко (wikipedia org)
Автор: Наталья Юрченко

Руководство России готовится провести в разрушенном Мариуполе "парад" на 9 мая. Для этого в город прибыл первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

Отмечается, что недавно Кириенко стал новым кремлевским куратором по вопросам ОРДЛО. Основная его задача - подготовка "торжественных мероприятий" к 9 мая.

В оккупированном Донецке в этом году отказались от проведения "праздника", поэтому центр "торжеств" планируют перенести в Мариуполь. Для этого в разрушенном городе проводят уборку центральных улиц от завалов, тел убитых и неразорванных российских боеприпасов.

"Продолжается широкомасштабная пропагандистская кампания, в ходе которой россиянам будут демонстрироваться сюжеты о "радости" местных жителей от встречи с оккупантами", - говорится в сообщении.

Для подготовки соответствующих кадров в Мариуполь прибыл пропагандист Владимир Соловьев и глава оккупационной администрации Донецка Денис Пушилін.

Напомним, по данным украинской разведки, Россия планирует продолжать "спецоперацию" в Украине до сентября.

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МариупольВойна России против Украины9 Мая