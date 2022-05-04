RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росія планує провести у зруйнованому Маріуполі "парад" на 9 травня, - розвідка

Фото: заступник глави адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко (wikipedia org)
Автор: Наталія Юрченко

Керівництво Росії готується провести у зруйнованому Маріуполі "парад" на 9 травня. Для цього у місто прибув перший заступник глави адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.

Зазначається, що від недавно Кирієнко став новим кремлівським куратором з питань щодо ОРДЛО. Основне його завдання - підготовка "урочистих заходів" до 9 травня.

В окупованому Донецьку цього року відмовилися від проведення "свята", тому центр "урочистостей" планують перенести в Маріуполь. Для цього у зруйнованому місті проводять прибирання центральних вулиць від завалів, тіл вбитих та нерозірваних російських боєприпасів.

"Триває широкомасштабна пропагандистська кампанія, в ході якої росіянам демонструватимуться сюжети про "радість" місцевих жителів від зустрічі з окупантами", - йдеться у повідомленні.

Для підготовки відповідних кадрів у Маріуполь прибув пропагандист Володимир Соловйов та очільник окупаційної адміністрації Донецька Денис Пушилін.

Нагадаємо, за даними української розвідки, Росія планує продовжувати "спецоперацію" в Україні до вересня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МаріупольВійна Росії проти України9 Мая