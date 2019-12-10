Россия планирует продолжить газовые переговоры с Украиной в ближайшие дни

Россия и Украина в ближайшие дни продолжат газовые переговоры. Об этом сказал российскими журналистам глава правления "Газпрома" Алексей Миллер по итогамм саммита в нормандском формате в Париже.

При этом он заявил, что переговоры будут продолжены в двустороннем формате.

"Продолжим переговоры с украинской стороной в двустороннем формате в ближайшие дни", - сказал он.

Как сообщало РБК-Украина, президент Украины Владимир Зеленский встречи в нормандском формате в Париже заявил, что вероятность подписать транзитный контракт с Россией стала большей.

В то же время исполнительный директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко заявил, что на саммите в Париже стороны договорились в дальнейшем продолжать переговоры по транзиту газа через Украину. Он добавил, что переговоры будут проводиться как в двустороннем, так и в трехстороннем форматах.

Напомним, премьер-министр Украины Алексей Гончарук не исключает, что переговоры о транзите газа с Россией будут идти на фоне новой "газовой войны".