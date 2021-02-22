Россия не планирует освобождать Навального, несмотря на возможные санкции ЕС

Министерство иностранных дел России отреагировало на решение Совета ЕС по иностранным делам о подготовке новых санкций против Москвы из-за ситуации с Алексеем Навальным. В российском ведомстве заявили, что это решение "вызывает разочарование".

Об этом говорится в заявлении на сайте российского МИД.

В российском МИД утверждают, что министры иностранных дел ЕС приняли решение о санкциях якобы под надуманным предлогом.

"Вызывает разочарование принятое Советом ЕС по иностранным делам 22 февраля в надуманным предлогом решение о подготовке новых противоправных односторонних ограничений в отношении российских граждан", - заявили в МИД.

Кроме того, в России считают "категорически неприемлемыми" требования об освобождении оппозиционера Навального, которого "приговорили за экономические преступления в соответствии с российским законодательством".

"В международной практике подобное называется вмешательством во внутренние дела суверенного государства. Однако в Евросоюзе, очевидно, не желают следовать этике межгосударственных отношений", - отметили в российском министерстве.