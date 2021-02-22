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Росія не планує звільняти Навального, попри можливі санкції ЄС

Новость на русском → Москва, Понеділок 22 лютого 2021 21:41
Росія не планує звільняти Навального, попри можливі санкції ЄС Фото: Сергій Лавров (kremlin.ru)
Автор: Дмитро Левицький

Міністерство закордонних справ Росії відреагувало на рішення Ради ЄС з іноземних справам щодо підготовки нових санкцій проти Москви через ситуацію з Олексієм Навальним. У російському відомстві заявили, що це рішення "викликає розчарування".

Про це йдеться у заяві на сайті російського МЗС.

У російському МЗС стверджують, що міністри закордонних справ ЄС ухвалили рішення про санкції нібито під надуманим приводом.

"Викликає розчарування прийняте Радою ЄС із закордонних справ 22 лютого під надуманим приводом рішення про підготовку нових протиправних односторонніх обмежень щодо російських громадян", - заявили в МЗС.

Крім того, у Росії вважають "категорично неприйнятними" вимоги про звільнення опозиціонера Навального, якого "засудили за економічні злочини відповідно до російського законодавства".

"У міжнародній практиці подібне називається втручанням у внутрішні справи суверенної держави. Однак в Євросоюзі, очевидно, не бажають слідувати етики міждержавних відносин", - наголосили в російському міністерстві.

Нагадаємо, сьогодні глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що нові санкції проти Росії будуть підготовані протягом тижня. Санкції були узгоджені під час сьогоднішнього засідання міністрів закордонних справ ЄС.

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