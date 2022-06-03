В РФ пока не хотят говорить о сроках проведения референдумов на оккупированных территориях

В Кремле пока не хотят говорить о референдумах на временно оккупированных территориях Украины. Особенно, о возможных сроках их проведения.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

Песков пояснил, что Москва якобы пока не может говорить о референдумах для присоединения Донбасса и "освобожденных" областей Украины к России. "Пока нет понимания относительно временных рамок возможного проведения референдумов в "ДНР", "ЛНР", Херсонской и Запорожской областях о вхождении в состав России", - сказал он.