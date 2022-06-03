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В РФ пока не хотят говорить о сроках проведения референдумов на оккупированных территориях

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Москва, Пятница 03 июня 2022 13:38
В РФ пока не хотят говорить о сроках проведения референдумов на оккупированных территориях Фото: пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (kremlin.ru)
Автор: Наталья Юрченко

В Кремле пока не хотят говорить о референдумах на временно оккупированных территориях Украины. Особенно, о возможных сроках их проведения.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

Песков пояснил, что Москва якобы пока не может говорить о референдумах для присоединения Донбасса и "освобожденных" областей Украины к России.

"Пока нет понимания относительно временных рамок возможного проведения референдумов в "ДНР", "ЛНР", Херсонской и Запорожской областях о вхождении в состав России", - сказал он.

Напомним, что вчера в России заявили, что стремятся включить захваченные территории Украины в состав РФ. Кроме того, в Кремле считают, что смогут это сделать в течение года.

Также ранее участник российской переговорной делегации Леонид Слуцкий заявил, что на Донбассе ожидаются "знаковые события", и подтвердил подготовку "референдумов".

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