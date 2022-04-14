Россия планировала захватить Киев под видом военных учений, - разведка

В частности, добытые разведкой документы свидетельствуют о намерениях оккупантов захватить столицу Украины.

"Группировка российских войск "Центр", которая действовала на Черниговском и Сумском направлениях, получила задание захватить левобережную часть Киева", - говорится в сообщении.

Отмечается, что об этом говорится в боевом распоряжении командиру 96 отдельной разведывательной бригады, которое он получил из штаба 1 танковой армии Западного военного округа в канун войны, вечером 23 февраля, вместе с картой.

В документе на 8 страниц определены этапы проведения наступления и задачи для личного состава бригады.