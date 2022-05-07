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Россия перевела мобильные операторы ОРДЛО на свою систему нумерации

Фото: мобильные операторы в ОРДЛО перешли на российскую систему (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

С 7 мая 2022 года Российская Федерация начала перевод мобильных операторов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) на свою систему нумерации телефонов. До этого они пользовались украинской системой нумерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сепаратистские СМИ.

Сообщается, что абоненты операторов "Феникс" и "Лугаком" с кодами нумерации +38071 и +38072 получат новые коды в формате +7(949) и +7(959) соответственно.

Как заявил главарь "ДНР" Денис Пушилин, уже сегодня абоненты смогут звонить и отправлять сообщения, используя российскую систему нумерации +7. При этом отмечается, что тарифы остаются прежними и менять SIM-карту не нужно. Номер будет совпадать с текущим последними семью цифрами.

Отметим, телефонный код +7 действует в России, Казахстане, а также в оккупированных Абхазии и Южной Осетии.

Напомним, ранее сообщалось, что российские оккупанты глушат связь украинских мобильных операторов на занятых территориях. В частности, проблемы со связью наблюдаются в Изюме Харьковской области.

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