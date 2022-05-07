Росія перевела мобільні оператори ОРДЛО на свою систему нумерації

Повідомляється, що абоненти операторів "Фенікс" і "Лугаком" з кодами нумерації +38071 і +38072 отримають нові коди у форматі +7(949) і +7(959) відповідно.

Як заявив ватажок "ДНР" Денис Пушилін, вже сьогодні абоненти зможуть дзвонити і відправляти повідомлення, використовуючи російську систему нумерації +7. При цьому наголошується, що тарифи залишаються тими самими і міняти SIM-карту не треба. Номер буде збігатися з поточним останніми сімома цифрами.

Зазначимо, телефонний код +7 діє в Росії, Казахстані, а також в окупованих Абхазії та Південній Осетії.