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Россия перевела авиабазу в Киргизии на усиленный режим из-за протестов

Киргизия, Среда 07 октября 2020 04:20
Россия перевела авиабазу в Киргизии на усиленный режим из-за протестов
Фото: авиабаза (stat.mil.ru)
Автор: Артур Родивилов

Российскую авиабазу "Кант" в Киргизии перевели на режим усиления "противодействия терроризму". Такое решение было принято из-за массовых протестов в стране.

Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа РФ.

При этом в ведомстве отметили, что все запланированные мероприятия боевой подготовки и повседневной жизнедеятельности на авиабазе проводятся в полном объеме.

Так, сейчас подразделения базы готовятся к итоговой проверке за 2020 учебный год.

Российская авиабаза Кант является частью Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств Организации Договора о коллективной безопасности. На вооружении базы стоят штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.

Напомним, 5 октября местные партии в Киргизии проводили митинги несогласия с результатами парламентских выборов. На акции протесты вышли несколько тысяч человек, демонстранты пытались штурмовать парламент и дворец президента.

Также РБК-Украина писало, что в ходе акций протеста в Бишкеке пострадали 686 человек. Из них 521 человека отправили на амбулаторное лечение.

Также в ночь протестов демонстранты освободили из следственного изолятора бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Летом его приговорили к лишению свободы сроком на 11 лет и два месяца, а также лишили всех государственных наград и имущества. Его судили за коррупцию и гибель спецназовца при попытке его задержания.

Отметим, в стране назначат повторные парламентские выборы в течение двух недель.

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