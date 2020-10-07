Росія перевела авіабазу в Киргизії на посилений режим через протести

Фото: авіабаза (stat.mil.ru)

Російську авіабазу "Кант" в Киргизії перевели на режим посилення "протидії тероризму". Таке рішення було ухвалене через масові протести у країні.

Про це повідомляє прес-служба Центрального військового округу РФ.

При цьому у відомстві зазначили, що всі заплановані заходи бойової підготовки та повсякденної життєдіяльності на авіабазі проводяться в повному обсязі.

Так, зараз підрозділи бази готуються до підсумкової перевірки за 2020 навчальний рік.

Російська авіабаза Кант є частиною Колективних сил швидкого розгортання і бере участь у забезпеченні безпеки повітряного простору держав Організації Договору про колективну безпеку. На озброєнні бази стоять штурмовики Су-25 та вертольоти Мі-8.

Нагадаємо, 5 жовтня місцеві партії у Киргизії проводили мітинги незгоди з результатами парламентських виборів. На акції протесту вийшли кілька тисяч людей, демонстранти намагалися штурмувати парламент і палац президента.

Також РБК-Україна писало, що в ході акцій протесту в Бішкеку постраждали 686 осіб. З них 521 людини відправили на амбулаторне лікування.

Також в ніч протестів демонстранти звільнили зі слідчого ізолятора колишнього президента Алмазбека Атамбаєва. Влітку його засудили до позбавлення волі строком на 11 років і два місяці, а також позбавили всіх державних нагород та майна. Його судили за корупцію і загибель спецпризначенця при спробі його затримання.

Відзначимо, в країні призначать повторні парламентські вибори протягом двох тижнів.