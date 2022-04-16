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Россия перенесла ротацию своих войск в Сирии из-за войны в Украине

Фото: Россия перенесла ротацию своих войск в Сирии (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Россия перенесла ротацию своих войск в Сирии из-за войны в Украине. Военкоматы в центральных регионах РФ пытаются набрать контрактников на срок до 1 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку от Генштаба Вооруженных сил Украины.

"Из-за ведения боевых действий на территории Украины перенесена ротация подразделений 68-й общевойсковой армии Восточного военного округа в Сирийской Арабской Республике", - говорится в сводке.

По данным Генштаба, в центральных регионах России военкоматы пытаются набрать контрактников. Отмечается, что военнообязанных уговаривают вступить в армию на срок от 3 месяцев до 1 года.

Напомним, по данным на утро 16 апреля, с начала войны в Украине оккупанты безвозвратно потеряли более 20 тысяч человек.

Украина противостоит полномасштабному российскому вторжению 52-й день. О ситуации на фронтах и в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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