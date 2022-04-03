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Россия перекидывает дополнительные войска в Донецкую и Луганскую области, - Генштаб

Фото: Россия перебрасывает войска в Донецкую и Луганскую области (4 facebook com mod mil rus)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Российские захватчики на Донецком направлении проводят перегруппировку. В регион из России перебрасываются новые подразделения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативную сводку Генштаба Вооруженных сил Украины.

"На Донецком направлении противник проводит мероприятия по перегруппировке и усилению имеющейся группировки войск", - говорится в сообщении.

По данным Генштаба, подтверждается переброска из Калининградской области РФ отдельных подразделений 37 отдельной десантно-штурмовой бригады в Донецкую и Луганскую области.

Война России против Украины идет 39-й день. О ситуации на фронтах и в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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