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Росія перекидає додаткові війська в Донецьку і Луганську області, - Генштаб

Фото: Росія перекидає війська в Донецьку і Луганську області (4 facebook com MOD mil rus)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Російські загарбники на Донецькому напрямку проводять перегрупування. У регіон з Росії перекидаються нові підрозділи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативне зведення Генштабу Збройних сил України.

"На Донецькому напрямку противник проводить заходи з перегрупування і посилення наявного угруповання військ", - йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу, підтверджується перекидання з Калінінградської області РФ окремих підрозділів 37 окремої десантно-штурмової бригади в Донецьку і Луганську області.

Війна Росії проти України триває 39-й день. Про ситуацію на фронтах і в регіонах - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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ЛуганськДонецька областьГенштаб ВСУВійна Росії проти України