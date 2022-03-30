Россия передавала договор о капитуляции, он сохранится для музея победы, - Арахамия

На первых мирных переговорах России и Украины российская сторона передавала договор о капитуляции. Он сохранится для музея истории победы.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил глава украинской делегации на переговорах Давид Арахамия.

По его совам, позиции сторон на переговорах напрямую коррелируют с позициями на фронте, и украинская делегация рассчитывает на улучшение позиций.

"Изначальные позиции я специально сохранил, они передали нам эти ультиматумы и договор о капитуляции - он у меня сохранился для музея истории нашей победы. Этот экземпляр у меня лежит и ждет своего времени", - отметил он.