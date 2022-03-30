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Росія передавала договір про капітуляцію, він збережеться для музею перемоги, - Арахамія

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Київ, Середа 30 березня 2022 12:21
Росія передавала договір про капітуляцію, він збережеться для музею перемоги, - Арахамія Фото: голова української делегації на переговорах Давид Арахамія (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч

На перших мирних переговорах Росії і України російська сторона передавала договір про капітуляцію. Він збережеться для музею історії перемоги.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив голова української делегації на переговорах Давид Арахамія.

За його совами, позиції сторін на переговорах безпосередньо корелюють з позиціями на фронті, і українська делегація розраховує на поліпшення позицій.

"Початкові позиції я спеціально зберіг, вони передали нам ці ультиматуми і договір про капітуляцію - він у мене зберігся для музею історії нашої перемоги. Цей екземпляр у мене лежить і чекає свого часу", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше Арахамія розповів, коли Російська Федерація повинна буде повністю вивести свої війська з України.

Детальніше про вчорашні переговори в матеріалі "Без капітуляції. Про що Україна і Росія реально домовилися в Стамбулі".

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Давид Арахамія Війна Росії проти України
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