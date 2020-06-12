Россия перебросила на оккупированный Донбасс 70 грузовиков, танки и БТР

Россия перебросила в оккупированный Донбасс более 70 грузовиков военного типа, ремонтно-эвакуационные машины, танки и БТРы. Такая военная техника была зафиксирована беспилотником Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ во время наблюдательного полета.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС со ссылкой на информацию украинской стороны СЦКК.

Как сообщается, беспилотный летательный аппарат СММ во время наблюдательного полета зафиксировал более 70 грузовиков военного типа, ремонтно-эвакуационные машины, два танка Т-64 и два бронетранспортера БТР-80, которые были размещены в оккупированном Луганске. Кроме того, вблизи жилого района в городе Харцызск обнаружен зенитный ракетный комплекс 9К35 "Стрела-10.

В штабе отметили, что Российская Федерация поставляет военную технику на оккупированный Донбасс по грунтовым дорогам, минуя официальные пункты пропуска. Это все делается для того, чтобы проехать незамеченным для представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Напомним, с начала суток боевики четыре раза нарушали режим "тишины" на Донбассе.

Кроме того, ранее сообщалось, что состоялось еще одно заседание Трехсторонней контактной группы, где Украина назвала условия для проведения выборов на оккупированных территориях Донбасса.