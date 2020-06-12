Росія перекинула на окупований Донбас 70 вантажівок, танки та БТРи

Росія перекинула на окупований Донбас понад 70 вантажівок військового типу, ремонтно-евакуаційні машини, танки та БТРи. Така військова техніка була зафіксована безпілотником Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ під час спостережного польоту.

Про це повідомляє прес-служба штабу ООС з посиланням на інформацію української сторони СЦКК

Як повідомляється, безпілотний літальний апарат СММ під час спостережного польоту зафіксував більш як 70 вантажівок військового типу, ремонтно-евакуаційні машини, два танки Т-64 та два бронетранспортера БТР-80, які були розміщені в окупованому Луганську. Крім того, поблизу житлового району в місті Харцизьк виявлено зенітний ракетний комплекс 9К35 "Стріла-10.

У штабі зазначили, що Російська Федерація постачає військову техніку на окупований Донбас по ґрунтованим дорогам, оминаючи офіційні пункти пропуску. Це все робиться для того, щоб проїхати непоміченим для представників Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Нагадаємо, від початку доби бойовики чотири рази порушували режим "тиші" на Донбасі.

Крім того, раніше повідомлялось, що відбулось ще одне засідання Тристоронньої контактної групи, де Україна назвала умови для проведення виборів на окупованих територіях Донбасу.