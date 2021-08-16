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Россия перебросила на Донбасс сотни единиц боевой техники под видом учений "Запад-2021"

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Донбасс, Понедельник 16 августа 2021 16:01
Россия перебросила на Донбасс сотни единиц боевой техники под видом учений "Запад-2021" Фото: Россия перебросила на Донбасс сотни единиц боевой техники (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Россия перебросила на Донбасс более 400 единиц вооружений и боевой техники. В ООС допустили, что российские подразделения на временно оккупированных территориях будут задействованы в учениях "Запад-2021".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр операции Объединенных сил (ООС).

Отмечается, что за период с 9 по 15 августа миссия ОБСЕ зафиксировала размещение Россией на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей 419 единиц вооружения и военной техники. "В том числе 45 единиц - с нарушением линии отвода, 179 - вне выделенных мест хранения, 195 - в зоне безопасности", - уточнили в ООС.

Размещение боевой техники зафиксированы на полигонах возле населенных пунктов Круглык, Мирное, Бугаевка, Хрустальное Луганской области и Новоселовка, Кальмиусское, Марьяновка, Донецкой области.

"Не исключен факт подготовки и вероятного привлечения подразделений РФ (на Донбассе - ред.) к комплексу стратегических учений ′′Запад-2021", - уточнили украинские военные.

Напомним, учения "Запад-2021" пройдут с 10 по 16 сентября на территории и девяти полигонах России (Кирилловский, Струги Красные, Мулино, Погоново, Хмелевка, Правдинский, Добровольский, Дорогобуж, Вольский).

Отметим, 22 июля в Беларусь прибыл первый эшелон с российскими военными и техникой, которые примут участие в учениях.

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