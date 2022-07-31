Россия перебросила десантников в Крым. Их отправят на войну, - ГУР

Российская Федерация перебросила в оккупированный Крым батальонно-тактическую группу десантников, которых готовят к отправке на войну в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода" .

По словам представителя Главного управления разведки Вадима Скибицкого, десантников перебросили на полуостров после полного восстановления, чтобы в дальнейшем направить на юг Украины.

"Там постоянное движение. Они ужесточили систему противовоздушной обороны. Они понимают, что есть угроза", - заявил он.