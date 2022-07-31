Россия перебросила десантников в Крым. Их отправят на войну, - ГУР

Российская Федерация перебросила в оккупированный Крым батальонно-тактическую группу десантников, которых готовят к отправке на войну в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".
По словам представителя Главного управления разведки Вадима Скибицкого, десантников перебросили на полуостров после полного восстановления, чтобы в дальнейшем направить на юг Украины.
"Там постоянное движение. Они ужесточили систему противовоздушной обороны. Они понимают, что есть угроза", - заявил он.
Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты активно перебрасывают инженерную технику в оккупированную Херсонскую область. Предположительно, противник намерен наладить переправы после ударов Вооруженных сил Украины по мостам.
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