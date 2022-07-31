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Росія перекинула десантників до Криму. Їх відправлять на війну, - ГУР

Фото: представник ГУР Вадим Скібіцький (uacris)
Автор: Юлія Бойко

Російська Федерація перекинула в окупований Крим батальйонно-тактичну групу десантників, яких готують до відправки на війну в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

За словами представника Головного управління розвідки Вадима Скибицького, десантників перекинули на півострів після повного відновлення, щоб надалі направити на південь України.

"Там постійний рух. Вони посилили систему протиповітряної оборони. Вони розуміють, що є загроза", - заявив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупанти активно перекидають інженерну техніку до окупованої Херсонської області. Імовірно, противник має намір налагодити переправи після ударів Збройних сил України по мостах.

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КримВійна Росії проти України