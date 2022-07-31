ua ru
Нд, 31 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Росія перекинула десантників до Криму. Їх відправлять на війну, - ГУР

Новость на русском →
Крим, Неділя 31 липня 2022 16:17
Росія перекинула десантників до Криму. Їх відправлять на війну, - ГУР Фото: представник ГУР Вадим Скібіцький (uacris)
Автор: Юлія Бойко

Російська Федерація перекинула в окупований Крим батальйонно-тактичну групу десантників, яких готують до відправки на війну в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

За словами представника Головного управління розвідки Вадима Скибицького, десантників перекинули на півострів після повного відновлення, щоб надалі направити на південь України.

"Там постійний рух. Вони посилили систему протиповітряної оборони. Вони розуміють, що є загроза", - заявив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупанти активно перекидають інженерну техніку до окупованої Херсонської області. Імовірно, противник має намір налагодити переправи після ударів Збройних сил України по мостах.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Крим Війна Росії проти України
NEWS
Окупанти відводять особовий склад з деяких сіл Запорізької області: що відомо
Окупанти відводять особовий склад з деяких сіл Запорізької області: що відомо
DAILY
"Кадирівці нервують": що відбувається на Запорізькій АЕС очима її працівника
Анастасія Рокитнаспеціально для РБК-Україна "Кадирівці нервують": що відбувається на Запорізькій АЕС очима її працівника