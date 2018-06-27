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Інтерв'ю

Росія перекинула в Азовське море близько 40 військових кораблів, - розвідка

НовиниСуспільство    27.06.2018 - 18:10
Ілюстративне фото: флот РФ (mil.ru)
Ілюстративне фото: флот РФ (mil.ru)

До початку анексії Криму Україна так і не домовилась з Росією про морські кордони

Російська Федерація (РФ) перекинула близько 40 бойових кораблів в Азовське море. Це переважно катери Федеральної служби безпеки (ФСБ) та військові катери, повідомив в ефірі "5 каналу" представник головного управління розвідки міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

За його словами, до початку анексії Криму та військової агресії з боку Росії Україна так і не домовилась про морські кордони зі східним сусідом.

"Це кордон і в Азовському морі, і Керченська протока - його нема. Дуже активні дії розпочалися в травні 2018 року. На сьогодні за даними воєнної розвідки, близько 40 катерів, бойових катерів застосовує РФ в акваторії Азовського моря. Їх раніше в такій кількості не було. Це і катери ФСБ, і військові катери. Навіть два малих ракетних кораблі перекидались з Каспію в Азовське море, це була демонстрація посилення", - сказав Скібіцький.

Він нагадав, що у 2003 році Україна підписала з РФ міжнародний двосторонній договір "Про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки". У документі йдеться, що Азовське море - це "внутрішні води України та Російської Федерації, бо так сталося історично". За договором, торговельні судна та військові кораблі під прапором України або Росії можуть вільно перебувати у будь-якій точці Азовського моря та Керченській протоці.

Щодо оцінок загрози наступу Росії з моря, то Скібіцький зазначив, що така загроза існує, але на сьогодні у РФ недостатньо суден для цього.

"Є загроза, але на сьогодні за нашими оцінками там іще не достатньо плавзасобів, аби провести широкомасштабну операцію, але накопичення цього озброєння і військ в Азовському морі є", - сказав представник розвідки.

Нагадаємо, нещодавно генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Російська Федерація розвиває новий військовий потенціал.

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Теги публікації: корабль  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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