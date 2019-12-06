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Россия может быть в ПАСЕ, несмотря на "выборы" в Крыму, - Венецианская комиссия

Новости » Политика     06.12.2019 - 14:48
Россия может быть в ПАСЕ, несмотря на "выборы" в Крыму, - Венецианская комиссия
Фото: Венецианская комиссия (coe.int)

Комиссия подтвердила, что непризнание аннексии распространяется на членов ПАСЕ

Полномочия делегации Российской Федерации в ПАСЕ могут быть признаны, несмотря на то, что в ее составе есть представители оккупированного Крыма. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выводы Венецианской комиссии.

Сообщается, что эксперты Венецианской комиссии пришли к выводу, что, хотя в соответствии с международным правом существует четкое обязательство для всех государств и организаций не признавать аннексию, это вовсе не накладывает на ПАСЕ обязательство отказывать в признании полномочий делегации аннексирующего государства.

Венецианская комиссия подготовила доклад по запросу ПАСЕ для разъяснения того, имеет ли Ассамблея право признавать полномочия делегации Госдумы России, несмотря на то, что в избрании ее депутатов по партийным спискам участвовали избиратели из незаконно аннексированного Крыма.

Напомним, Венецианская комиссия сегодня должна вынести заключения по двум украинским законам. Речь идет о законах о государственном языке и о Верховном суде.

До этого Конституционный суд Украины обратился к Венецианской комиссии по закону о лишении нардепов мандата за прогулы.

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Новости Украины ПАСЕРоссийская ФедерацияКрымВенецианская комиссия
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