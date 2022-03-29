Россия отводит отдельные подразделения из Киевской и Черниговской областей, - Генштаб

Российские войска из-за провала всех своих планов меняют свою тактику. В частности, для перегруппировки, отдельные подразделения оккупантов выводят из Киевской и Черниговской областей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб.
Отмечается, что враг меняет тактику, но не отказывается от своих преступных намерений.
Сейчас оккупанты отводят свои подразделения с территории Киевской и Черниговской областей. Враг делает перегруппировку сил, сосредотачивая основные мощности на Слобожанском и Донецком направлениях.
Ранее мы сообщали, что российские оккупанты активно наступают в направлении Славянска.
Напомним, война РФ против Украины продолжается 34-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.