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Россия ответственна за то, что произошло в Буче, - Столтенберг

Фото: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия несет ответственность за то, что произошло в Буче. Поскольку последствия зверства, которые увидел весь мир, произошли именно во время российской оккупации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Столтенберга во время брифинга.

"Россия ответственна за то, что произошло в Буче, поскольку когда это произошло, именно она контролировала эту территорию. Это военное преступление, но я думаю, что мы видели еще не все. Когда территории перейдут под контроль Украины, мы увидим еще больше свидетельств военных преступлений", - сказал он.

Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в очередной раз призвал страны Европы предоставить тяжелое оружие Украине, чтобы не страдать от "бучанского синдрома" завтра. Поскольку зверства российскими военными в Буче являются лишь началом правды о современной России.

Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля. Война продолжается уже 41 день. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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