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"Буча - только начало правды о РФ": Подоляк призвал Европу предоставить Украине тяжелое оружие

Новина українською →
Киев, Вторник 05 апреля 2022 14:42
"Буча - только начало правды о РФ": Подоляк призвал Европу предоставить Украине тяжелое оружие Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president gov ua)
Автор: Мария Кучерявец

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в очередной раз призвал страны Европы предоставить тяжелое оружие Украине, чтобы не страдать от "бучанского синдрома" завтра. Поскольку зверства российскими военными в Буче являются лишь началом правды о современной России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Подоляка в Twitter.

"Европе, которая все еще боится остаться без газа / нефти, пора понять: Буча - лишь начало правды о современной РФ. Далее будут сотни других украинских городов, где побывал людоедский "русский мир". Не хотите страдать от "бучанского синдрома" завтра - дайте тяжелое оружие сегодня", - написал он.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда назвал три самые необходимые украинским военным вещи. По его мнению, больше всего воюющая страна нуждается в различном оружии.

Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля. Война продолжается уже 41 день. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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