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Россия отсрочила Беларуси кредиты на 1 млрд долларов

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Москва, Суббота 23 апреля 2022 06:42
Россия отсрочила Беларуси кредиты на 1 млрд долларов Минэкономики РФ (Фото: officelife.media)
Автор: Константин Широкун

Москва согласовала с Минском отсрочку на выплату кредитов на сумму более 1 млрд долларов США. Беларусь будет вынуждена вернуться к платежам не раньше, чем через год. Об этом сообщил белорусский министр финансов Юрий Селиверстов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

"Что касается Российской Федерации, на год нам предоставлена отсрочка по платежам – даже не на календарный год, а больше. И более 1 млрд долларов платежей, которые нам надо было осуществлять, мы сейчас не осуществляем", - подчеркнул глава Министерства финансов Беларуси.

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