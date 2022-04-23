Россия отсрочила Беларуси кредиты на 1 млрд долларов

Москва согласовала с Минском отсрочку на выплату кредитов на сумму более 1 млрд долларов США. Беларусь будет вынуждена вернуться к платежам не раньше, чем через год. Об этом сообщил белорусский министр финансов Юрий Селиверстов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

"Что касается Российской Федерации, на год нам предоставлена отсрочка по платежам – даже не на календарный год, а больше. И более 1 млрд долларов платежей, которые нам надо было осуществлять, мы сейчас не осуществляем", - подчеркнул глава Министерства финансов Беларуси.