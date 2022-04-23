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Росія відтермінувала Білорусі кредити на 1 млрд доларів

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Москва, Субота 23 квітня 2022 06:42
Росія відтермінувала Білорусі кредити на 1 млрд доларів Мінекономіки РФ (Фото: officelife.media)
Автор: Константин Широкун

Москва погодила з Мінськом відстрочку на виплату кредитів на суму понад 1 млрд доларів США. Білорусь буде змушена повернутися до платежів не раніше, ніж через рік. Про це повідомив білоруський міністр фінансів Юрій Селіверстов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

"Що стосується Російської Федерації, на рік нам надана відстрочка по платежах - навіть не на календарний рік, а більше. І більше ніж 1 млрд доларів платежів, які нам треба було здійснювати, ми зараз не здійснюємо", - підкреслив глава Міністерства фінансів Білорусі.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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