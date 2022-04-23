Росія відтермінувала Білорусі кредити на 1 млрд доларів

Москва погодила з Мінськом відстрочку на виплату кредитів на суму понад 1 млрд доларів США. Білорусь буде змушена повернутися до платежів не раніше, ніж через рік. Про це повідомив білоруський міністр фінансів Юрій Селіверстов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

"Що стосується Російської Федерації, на рік нам надана відстрочка по платежах - навіть не на календарний рік, а більше. І більше ніж 1 млрд доларів платежів, які нам треба було здійснювати, ми зараз не здійснюємо", - підкреслив глава Міністерства фінансів Білорусі.