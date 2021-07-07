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Россия отреагировала на обвинения в хакерской атаке на сервера Республиканской партии США

Автор: РБК-Украина

Россия отвергает информацию об атаке "российских правительственных хакеров" на компьютерные системы Национального комитета республиканской партии. Якобы на подтверждение этого факта нет никаких доказательств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольство РФ в США.

Российские дипломаты утверждают, что республиканцы якобы сами опровергли факт кибернападения.

"Обратили внимание на публикацию в Bloomberg от 6 июля о якобы взломе "российскими правительственными хакерами" компьютерных систем Национального комитета республиканской партии. Решительно отвергаем подобные измышления", - говорится в сообщении.

Ранее Bloomberg сообщил, что хакеры, связанные с российскими властями, взломали сервера национального комитета Республиканской партии США.

Вскоре стало известно, что хакерам не удалось получить данные Национального комитета Республиканской партии.

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